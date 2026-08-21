Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Mittag zurück

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.43 Prozent tiefer bei 20’113.31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.503 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.309 Prozent auf 20’136.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’199.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’096.64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’174.04 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0.755 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’095.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’973.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, notierte der SPI bei 16’992.74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Vetropack A (+ 6.24 Prozent auf 18.40 CHF), Sensirion (+ 5.37 Prozent auf 78.50 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.45 Prozent auf 0.60 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.27 Prozent auf 28.45 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-10.89 Prozent auf 6.22 CHF), Addex Therapeutics (-7.25 Prozent auf 0.04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3.74 Prozent auf 21.62 CHF), SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF) und Schlatter Industries (-3.30 Prozent auf 17.60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 9’189’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 316.750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch