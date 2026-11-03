Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.34 Prozent auf 20’797.40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.652 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.373 Prozent tiefer bei 20’789.85 Punkten, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’757.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’944.65 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19’397.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’208.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’982.87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.01 Prozent nach oben. 20’944.65 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 35.24 Prozent auf 1.42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12.21 Prozent auf 533.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8.70 Prozent auf 5.00 CHF), Gurit (+ 4.60 Prozent auf 50.00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 4.14 Prozent auf 73.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-13.77 Prozent auf 29.75 CHF), Molecular Partners (-6.47 Prozent auf 2.60 CHF), GAM (-6.15 Prozent auf 0.06 CHF), Addex Therapeutics (-5.31 Prozent auf 0.02 CHF) und ams-OSRAM (-4.67 Prozent auf 17.98 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4’040’006 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358.019 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch