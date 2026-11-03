Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’088 0.4%  SPI 21’270 0.5%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’648 0.8%  Euro 0.9175 0.0%  EStoxx50 6’313 0.8%  Gold 4’130 1.6%  Bitcoin 65’507 -0.3%  Dollar 0.8162 -0.1%  Öl 95.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bechtle erhöht Gewinnprognose nach starkem dritten Quartal – Aktie legt zu
Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?
Suche...
ETF Sparplan

SPI 998750 / CH0009987501

21’270.21 Pkt
112.49 Pkt
0.53 %
10:15:00
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursentwicklung im Fokus 03.11.2026 17:58:14

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

So performte der SPI am Dienstag schlussendlich.

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0.34 Prozent auf 20’797.40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.652 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.373 Prozent tiefer bei 20’789.85 Punkten, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’757.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’944.65 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19’397.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’208.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’982.87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.01 Prozent nach oben. 20’944.65 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 35.24 Prozent auf 1.42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12.21 Prozent auf 533.00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8.70 Prozent auf 5.00 CHF), Gurit (+ 4.60 Prozent auf 50.00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 4.14 Prozent auf 73.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-13.77 Prozent auf 29.75 CHF), Molecular Partners (-6.47 Prozent auf 2.60 CHF), GAM (-6.15 Prozent auf 0.06 CHF), Addex Therapeutics (-5.31 Prozent auf 0.02 CHF) und ams-OSRAM (-4.67 Prozent auf 17.98 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4’040’006 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358.019 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 S7BYUU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’087.57 05.11.2026 10:16:42
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.02 0.00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 16.39 -2.15% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1.49 4.93% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30.05 0.50% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1’338.00 2.69% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 73.90 0.27% Basilea Pharmaceutica AG
Bellevue AG 7.00 -1.41% Bellevue AG
Burckhardt Compression AG 526.00 0.77% Burckhardt Compression AG
EvoNext Holdings AG 2.36 0.85% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0.06 -7.27% GAM AG
Gurit Holding AG 51.80 1.97% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5.00 3.31% Highlight Event and Entertainment AG
Molecular Partners AG 2.60 0.00% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 402.60 0.25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 41.25 -0.24% UBS

ASMALLWORLD am 03.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 21’270.21 0.53%