Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
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30.09.2026 15:58:14
Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittwochnachmittag
In Zürich ist am Mittwochnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.19 Prozent tiefer bei 19’685.04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.428 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.500 Prozent fester bei 19’820.30 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19’721.64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19’873.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’683.74 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1.03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’270.57 Punkten auf. Der SPI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 20’015.46 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der SPI noch bei 16’748.62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7.91 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Schlatter Industries (+ 12.99 Prozent auf 20.00 CHF), DocMorris (+ 9.36 Prozent auf 13.55 CHF), Peach Property Group (+ 3.89 Prozent auf 4.95 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3.88 Prozent auf 139.20 CHF) und SKAN (+ 3.85 Prozent auf 70.10 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil EvoNext (-4.05 Prozent auf 2.13 CHF), lastminutecom (-4.04 Prozent auf 9.50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.92 Prozent auf 49.00 CHF), Gurit (-3.67 Prozent auf 57.80 CHF) und Adecco SA (-3.03 Prozent auf 23.66 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’914’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309.701 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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