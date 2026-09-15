Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start leichter

Um 09:11 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0.74 Prozent auf 13’775.56 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.582 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.747 Prozent leichter bei 13’774.88 Punkten, nach 13’878.54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13’772.47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’805.27 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14’390.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13’717.54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der SMI bei 12’144.32 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.99 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 0.58 Prozent auf 55.32 CHF), Novartis (+ 0.28 Prozent auf 114.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.19 Prozent auf 75.58 CHF), Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 660.00 CHF) und Swiss Re (-0.18 Prozent auf 138.20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-3.44 Prozent auf 41.84 CHF), Partners Group (-1.84 Prozent auf 629.60 CHF), Sika (-1.44 Prozent auf 178.25 CHF), Amrize (-1.20 Prozent auf 32.09 CHF) und Richemont (-1.04 Prozent auf 171.25 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 623’482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290.528 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.25 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch