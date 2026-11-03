Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0.15 Prozent auf 14’779.64 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.717 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.307 Prozent auf 14’757.15 Punkte an der Kurstafel, nach 14’802.52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’751.62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’780.00 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SMI 13’660.92 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’371.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’235.54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.57 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’861.53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 0.87 Prozent auf 132.66 CHF), Swiss Re (+ 0.49 Prozent auf 154.40 CHF), Zurich Insurance (+ 0.29 Prozent auf 625.40 CHF), Nestlé (+ 0.20 Prozent auf 84.81 CHF) und Swiss Life (-0.02 Prozent auf 959.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-2.21 Prozent auf 576.00 CHF), Logitech (-1.68 Prozent auf 77.20 CHF), Sika (-1.57 Prozent auf 181.85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.18 Prozent auf 70.50 CHF) und Galderma (-1.15 Prozent auf 189.30 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 142’056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 351.228 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch