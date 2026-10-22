Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Donnerstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.23 Prozent tiefer bei 14’519.08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.105 Prozent auf 14’537.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’552.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’510.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’534.27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1.34 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 13’953.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’315.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’614.43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.60 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 3.64 Prozent auf 180.60 CHF), Nestlé (+ 2.20 Prozent auf 85.31 CHF), Zurich Insurance (+ 0.38 Prozent auf 627.00 CHF), Swiss Re (+ 0.33 Prozent auf 153.20 CHF) und Novartis (+ 0.08 Prozent auf 126.98 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.48 Prozent auf 70.06 CHF), UBS (-1.57 Prozent auf 38.92 CHF), Roche (-1.28 Prozent auf 387.00 CHF), Logitech (-1.11 Prozent auf 89.44 CHF) und Sika (-1.10 Prozent auf 183.65 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 631’491 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 336.200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.90 zu Buche schlagen. Mit 7.51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch