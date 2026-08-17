SMI 998089 / CH0009980894
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17.08.2026 09:28:53
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Start des Montagshandels
SMI-Handel aktuell.
Um 09:11 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0.10 Prozent auf 14’376.91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.658 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.259 Prozent auf 14’353.41 Punkte an der Kurstafel, nach 14’390.67 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14’349.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’382.51 Punkten lag.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’343.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der SMI bei 13’220.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 12’074.33 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.53 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.97 Prozent auf 83.58 CHF), Novartis (+ 0.65 Prozent auf 123.24 CHF), Lonza (+ 0.21 Prozent auf 563.80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.09 Prozent auf 211.50 CHF) und Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 639.50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-1.09 Prozent auf 60.02 CHF), Givaudan (-0.92 Prozent auf 3’241.00 CHF), Nestlé (-0.73 Prozent auf 80.42 CHF), Richemont (-0.70 Prozent auf 191.10 CHF) und Geberit (-0.59 Prozent auf 539.80 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 81’123 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 300.557 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6.21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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