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Marktbericht 20.08.2026 15:58:10

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der SMI fällt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.39 Prozent tiefer bei 14’330.50 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.665 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.063 Prozent auf 14’395.68 Punkte an der Kurstafel, nach 14’386.58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14’410.36 Punkte, das Tagestief hingegen 14’311.95 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.160 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’254.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13’399.29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12’276.26 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.18 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0.46 Prozent auf 369.10 CHF), Givaudan (+ 0.41 Prozent auf 3’206.00 CHF), Geberit (+ 0.35 Prozent auf 568.20 CHF), Lonza (+ 0.31 Prozent auf 581.00 CHF) und Holcim (+ 0.14 Prozent auf 69.50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-4.06 Prozent auf 77.04 CHF), Swiss Re (-2.10 Prozent auf 137.20 CHF), Sika (-1.94 Prozent auf 181.55 CHF), Richemont (-1.83 Prozent auf 182.05 CHF) und Zurich Insurance (-0.85 Prozent auf 581.80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 893’344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307.560 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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