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Kursentwicklung 30.09.2026 17:58:12

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter

Der SMI fiel am dritten Tag der Woche.

Galderma
164.82 CHF -0.71%
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Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0.59 Prozent leichter bei 13’830.34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.572 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.439 Prozent auf 13’973.25 Punkte an der Kurstafel, nach 13’912.19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14’036.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’830.34 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.46 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’399.77 Punkten. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 14’193.92 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12’109.42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.40 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1.48 Prozent auf 602.20 CHF), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 179.10 CHF), Logitech (+ 0.72 Prozent auf 84.42 CHF), Amrize (+ 0.45 Prozent auf 31.37 CHF) und Galderma (+ 0.00 Prozent auf 165.85 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2.40 Prozent auf 66.62 CHF), Swiss Life (-1.69 Prozent auf 893.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.68 Prozent auf 79.42 CHF), Sandoz (-1.58 Prozent auf 70.86 CHF) und Lonza (-1.51 Prozent auf 575.20 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4’683’545 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 298.935 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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