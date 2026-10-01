Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.81 Prozent leichter bei 13’718.51 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.568 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.794 Prozent schwächer bei 13’720.53 Punkten in den Handel, nach 13’830.34 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’796.15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13’620.75 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 2.25 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’334.79 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 14’114.00 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 12’360.13 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.56 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.39 Prozent auf 86.44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.60 Prozent auf 79.90 CHF), Partners Group (+ 0.50 Prozent auf 605.20 CHF), Roche (+ 0.37 Prozent auf 350.40 CHF) und Swiss Re (-0.36 Prozent auf 138.00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-3.10 Prozent auf 173.55 CHF), Holcim (-2.43 Prozent auf 65.00 CHF), Sika (-1.85 Prozent auf 180.60 CHF), UBS (-1.71 Prozent auf 39.60 CHF) und Geberit (-1.58 Prozent auf 537.00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’359’096 Aktien gehandelt. Mit 293.432 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch