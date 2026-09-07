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SMI im Blick 07.09.2026 12:26:14

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt mittags zurück

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt mittags zurück

Der SMI bewegt sich am Mittag im Minus.

Um 12:09 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.85 Prozent auf 14’273.35 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.13 Prozent auf 14’233.46 Punkte an der Kurstafel, nach 14’395.94 Punkten am Vortag.

Bei 14’273.35 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’206.65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13’388.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12’370.57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.80 Prozent auf 78.38 CHF), Amrize (+ 0.54 Prozent auf 35.66 CHF), Geberit (+ 0.46 Prozent auf 566.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.38 Prozent auf 212.10 CHF) und Nestlé (+ 0.33 Prozent auf 78.57 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-3.01 Prozent auf 125.68 CHF), Logitech (-1.82 Prozent auf 80.82 CHF), Swiss Re (-1.61 Prozent auf 140.55 CHF), UBS (-1.45 Prozent auf 44.16 CHF) und Partners Group (-1.06 Prozent auf 671.80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’008’877 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301.812 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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