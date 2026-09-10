Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 2’220.59 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.156 Prozent höher bei 2’229.10 Punkten, nach 2’225.62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’216.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’232.49 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2.51 Prozent nach unten. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 2’343.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2’151.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der SLI mit 2’008.39 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.24 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2.13 Prozent auf 215.30 CHF), Swiss Re (+ 1.97 Prozent auf 137.00 CHF), Logitech (+ 1.33 Prozent auf 80.72 CHF), Swisscom (+ 1.25 Prozent auf 649.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.89 Prozent auf 590.60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-2.61 Prozent auf 54.44 CHF), Sandoz (-2.33 Prozent auf 66.18 CHF), Richemont (-1.57 Prozent auf 172.35 CHF), Partners Group (-1.47 Prozent auf 655.40 CHF) und Sika (-1.41 Prozent auf 185.30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’111’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 296.223 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch