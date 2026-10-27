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27.10.2026 09:28:17
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab
Der SLI notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0.10 Prozent auf 2’334.56 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.067 Prozent auf 2’335.43 Punkte an der Kurstafel, nach 2’337.00 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’334.33 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’340.22 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der SLI bei 2’245.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’291.12 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 2’040.84 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.53 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 2.20 Prozent auf 130.28 CHF), VAT (+ 1.29 Prozent auf 581.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.60 Prozent auf 70.10 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.38 Prozent auf 214.00 CHF) und Galderma (+ 0.24 Prozent auf 191.35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Schindler (-1.25 Prozent auf 299.20 CHF), Sika (-1.14 Prozent auf 174.20 CHF), Geberit (-1.09 Prozent auf 563.20 CHF), Nestlé (-0.91 Prozent auf 82.97 CHF) und SGS SA (-0.83 Prozent auf 101.85 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 409’214 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 341.410 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.23 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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