VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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07.09.2026 12:26:14
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer
Der SLI zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.
Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.72 Prozent tiefer bei 2’282.82 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.944 Prozent auf 2’277.78 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’282.89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’273.02 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SLI wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 2’336.65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der SLI bei 2’136.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 2’027.15 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.13 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 0.98 Prozent auf 618.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.80 Prozent auf 78.38 CHF), Amrize (+ 0.54 Prozent auf 35.66 CHF), Geberit (+ 0.46 Prozent auf 566.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.38 Prozent auf 212.10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Novartis (-3.01 Prozent auf 125.68 CHF), Schindler (-1.92 Prozent auf 255.60 CHF), Logitech (-1.82 Prozent auf 80.82 CHF), Swiss Re (-1.61 Prozent auf 140.55 CHF) und UBS (-1.45 Prozent auf 44.16 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 1’008’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 301.812 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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