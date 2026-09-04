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SLI im Fokus 04.09.2026 15:58:14

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer

In Zürich ist am Freitagnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Kühne + Nagel International
211.04 CHF -0.86%
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Um 15:40 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0.11 Prozent auf 2’300.91 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der SLI 0.002 Prozent stärker bei 2’303.42 Punkten, nach 2’303.38 Punkten am Vortag.

Bei 2’293.65 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’310.67 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.258 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 2’315.68 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 2’130.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2’026.99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2.69 Prozent auf 74.08 CHF), VAT (+ 2.62 Prozent auf 611.60 CHF), Amrize (+ 1.90 Prozent auf 35.47 CHF), Richemont (+ 1.14 Prozent auf 185.75 CHF) und Sika (+ 1.00 Prozent auf 191.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lonza (-2.03 Prozent auf 570.20 CHF), Kühne + Nagel International (-1.91 Prozent auf 210.10 CHF), Sandoz (-1.85 Prozent auf 69.06 CHF), Novartis (-1.08 Prozent auf 129.90 CHF) und Alcon (-1.00 Prozent auf 57.42 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’664’850 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 295.721 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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