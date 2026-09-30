Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.30 Prozent schwächer bei 2’240.99 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.491 Prozent höher bei 2’258.85 Punkten in den Handel, nach 2’247.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’240.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’267.96 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.724 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 2’312.04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’274.15 Punkten. Der SLI lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1’978.93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 603.40 CHF), Richemont (+ 1.25 Prozent auf 178.75 CHF), Logitech (+ 1.17 Prozent auf 84.80 CHF), Amrize (+ 0.90 Prozent auf 31.51 CHF) und SGS SA (+ 0.70 Prozent auf 95.02 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2.17 Prozent auf 220.80 CHF), Julius Bär (-1.41 Prozent auf 75.68 CHF), Holcim (-1.38 Prozent auf 67.32 CHF), Swiss Life (-1.36 Prozent auf 896.60 CHF) und Helvetia Baloise (-1.25 Prozent auf 205.60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’914’798 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298.935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7.63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch