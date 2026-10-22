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Index-Performance 22.10.2026 12:26:37

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer

Kaum bewegt zeigt sich der SLI am vierten Tag der Woche.

Galderma
190.01 CHF 2.39%
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Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.10 Prozent auf 2’325.60 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.025 Prozent schwächer bei 2’327.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’327.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’320.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’328.62 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’253.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’280.37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der SLI bei 2’040.82 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 6.89 Prozent auf 288.40 CHF), Galderma (+ 6.28 Prozent auf 185.20 CHF), Swisscom (+ 1.42 Prozent auf 678.50 CHF), Nestlé (+ 1.28 Prozent auf 84.54 CHF) und Sonova (+ 1.16 Prozent auf 280.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-3.70 Prozent auf 583.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.31 Prozent auf 69.46 CHF), Julius Bär (-2.18 Prozent auf 68.34 CHF), UBS (-2.18 Prozent auf 38.68 CHF) und Logitech (-1.66 Prozent auf 88.94 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’603’229 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 336.200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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