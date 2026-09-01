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SLI aktuell 01.09.2026 17:58:15

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich schwächer

Der SLI notierte am Dienstag im negativen Bereich.

Holcim
71.49 CHF 0.20%
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Am Dienstag sank der SLI via SIX zum Handelsende um 0.22 Prozent auf 2’288.17 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.133 Prozent höher bei 2’296.34 Punkten, nach 2’293.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’301.74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’273.16 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der SLI bei 2’289.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der SLI bei 2’131.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2’004.15 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6.38 Prozent zu Buche. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 6.25 Prozent auf 130.96 CHF), Straumann (+ 3.71 Prozent auf 97.38 CHF), Sandoz (+ 1.41 Prozent auf 68.88 CHF), Holcim (+ 1.30 Prozent auf 71.96 CHF) und Sonova (+ 0.78 Prozent auf 234.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-7.26 Prozent auf 679.60 CHF), VAT (-2.60 Prozent auf 583.80 CHF), Richemont (-1.77 Prozent auf 188.75 CHF), Roche (-1.50 Prozent auf 347.50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.42 Prozent auf 77.88 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8’017’279 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 303.798 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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