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Index-Performance im Blick 02.09.2026 09:28:14

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der SLI am Mittwoch.

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Am Mittwoch fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.06 Prozent auf 2’292.78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.052 Prozent leichter bei 2’293.06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’294.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’292.61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’296.99 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.610 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’289.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der SLI bei 2’135.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’983.36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.59 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 2.95 Prozent auf 601.00 CHF), Swiss Life (+ 1.58 Prozent auf 927.20 CHF), Logitech (+ 1.42 Prozent auf 80.26 CHF), Swisscom (+ 0.88 Prozent auf 633.00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.75 Prozent auf 214.60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-2.82 Prozent auf 34.14 CHF), Partners Group (-2.30 Prozent auf 664.00 CHF), Straumann (-1.19 Prozent auf 96.22 CHF), Givaudan (-0.74 Prozent auf 3’231.00 CHF) und Geberit (-0.57 Prozent auf 562.80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 289’620 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298.357 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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