Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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03.09.2026 09:28:18
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Der SLI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag sinkt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.07 Prozent auf 2’296.62 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.003 Prozent schwächer bei 2’298.06 Punkten, nach 2’298.13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’299.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’294.82 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0.444 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 03.08.2026, mit 2’297.51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’116.35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’999.15 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.77 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1.90 Prozent auf 3’266.00 CHF), Sandoz (+ 0.93 Prozent auf 69.50 CHF), Roche (+ 0.60 Prozent auf 351.30 CHF), Zurich Insurance (+ 0.54 Prozent auf 597.40 CHF) und Logitech (+ 0.53 Prozent auf 79.54 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1.77 Prozent auf 186.20 CHF), Alcon (-1.04 Prozent auf 58.74 CHF), Julius Bär (-0.94 Prozent auf 74.04 CHF), Nestlé (-0.74 Prozent auf 78.05 CHF) und UBS (-0.56 Prozent auf 44.39 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294.312 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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