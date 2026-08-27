Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX letztendlich 0.87 Prozent leichter bei 2’309.26 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.575 Prozent schwächer bei 2’316.03 Punkten, nach 2’329.43 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’318.06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’300.33 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.096 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’291.12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der SLI noch bei 2’164.87 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 2’014.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.36 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2.20 Prozent auf 751.80 CHF), Lonza (+ 0.10 Prozent auf 588.40 CHF), Julius Bär (+ 0.08 Prozent auf 75.50 CHF), Richemont (+ 0.03 Prozent auf 191.05 CHF) und Galderma (+ 0.00 Prozent auf 171.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Givaudan (-2.94 Prozent auf 3’274.00 CHF), Lindt (-2.31 Prozent auf 8’880.00 CHF), Novartis (-2.00 Prozent auf 124.64 CHF), Sonova (-1.82 Prozent auf 236.80 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.77 Prozent auf 217.00 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’718’956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316.756 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch