Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1.34 Prozent leichter bei 2’399.31 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.341 Prozent leichter bei 2’423.48 Punkten, nach 2’431.78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2’396.93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’425.82 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 2’306.78 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 2’304.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der SLI bei 2’038.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swisscom (-0.14 Prozent auf 724.00 CHF), Sonova (-0.42 Prozent auf 287.60 CHF), Givaudan (-0.46 Prozent auf 4’072.00 CHF), Sika (-0.53 Prozent auf 189.30 CHF) und Alcon (-0.55 Prozent auf 61.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil UBS (-3.34 Prozent auf 39.06 CHF), Logitech (-2.28 Prozent auf 82.26 CHF), Swiss Life (-2.19 Prozent auf 972.00 CHF), Julius Bär (-2.11 Prozent auf 69.60 CHF) und Galderma (-2.02 Prozent auf 187.15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 5’351’142 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348.470 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch