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Index im Blick 08.09.2026 15:58:17

Schwacher Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Nachmittag

Schwacher Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstag.

Mayr-Melnhof Karton
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Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.38 Prozent leichter bei 3’377.26 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.008 Prozent tiefer bei 3’389.81 Punkten, nach 3’390.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’347.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’391.02 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’277.74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’967.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’318.99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 27.05 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 1.42 Prozent auf 60.70 EUR), Semperit (+ 1.37 Prozent auf 18.45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.32 Prozent auf 76.60 EUR), Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 64.55 EUR) und EVN (+ 1.21 Prozent auf 29.25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6.09 Prozent auf 2.16 EUR), AT S (AT&S) (-5.47 Prozent auf 165.80 EUR), Vienna Insurance (-2.16 Prozent auf 72.60 EUR), ZUMTOBEL (-1.94 Prozent auf 4.04 EUR) und Erste Group Bank (-1.52 Prozent auf 122.70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 121’737 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48.129 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

2026 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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