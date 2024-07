Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.02 Prozent auf 1’845.78 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.020 Prozent auf 1’845.69 Punkte an der Kurstafel, nach 1’846.06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1’835.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1’847.79 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.357 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1’814.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1’794.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1’633.92 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7.69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1’889.08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’664.49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 1.85 Prozent auf 22.00 EUR), voestalpine (+ 1.85 Prozent auf 24.22 EUR), IMMOFINANZ (+ 1.30 Prozent auf 27.20 EUR), Polytec (+ 1.23 Prozent auf 3.29 EUR) und Lenzing (+ 1.20 Prozent auf 33.60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen FACC (-2.70 Prozent auf 7.20 EUR), DO (-2.48 Prozent auf 157.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.43 Prozent auf 8.84 EUR), Frequentis (-1.86 Prozent auf 31.70 EUR) und STRABAG SE (-1.27 Prozent auf 39.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 746’001 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26.091 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

