Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Am Freitag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.38 Prozent auf 6’718.80 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187.616 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.055 Prozent auf 6’740.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’744.66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6’718.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’752.42 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3.99 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6’488.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der ATX 5’941.42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’656.25 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 25.54 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 0.47 Prozent auf 47.34 EUR), STRABAG SE (+ 0.46 Prozent auf 86.80 EUR), Palfinger (+ 0.33) Prozent auf 30.30 EUR), CA Immobilien (+ 0.21 Prozent auf 24.35 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-2.71 Prozent auf 143.80 EUR), Lenzing (-1.24 Prozent auf 23.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR), Vienna Insurance (-0.55 Prozent auf 72.90 EUR) und BAWAG (-0.49 Prozent auf 182.20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’398 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47.041 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch