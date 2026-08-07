Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Galderma133539272Lonza1384101SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 07.08.2026 09:28:12

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Der ATX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

BAWAG
181.50 EUR -0.49%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.38 Prozent auf 6’718.80 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187.616 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.055 Prozent auf 6’740.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’744.66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6’718.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’752.42 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3.99 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6’488.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der ATX 5’941.42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’656.25 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 25.54 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 0.47 Prozent auf 47.34 EUR), STRABAG SE (+ 0.46 Prozent auf 86.80 EUR), Palfinger (+ 0.33) Prozent auf 30.30 EUR), CA Immobilien (+ 0.21 Prozent auf 24.35 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-2.71 Prozent auf 143.80 EUR), Lenzing (-1.24 Prozent auf 23.90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR), Vienna Insurance (-0.55 Prozent auf 72.90 EUR) und BAWAG (-0.49 Prozent auf 182.20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’398 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47.041 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu STRABAG SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten