Am Mittwoch geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.34 Prozent auf 6’200.84 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185.423 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.013 Prozent höher bei 6’222.58 Punkten, nach 6’221.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’187.03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’222.58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0.070 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der ATX bei 6’270.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der ATX bei 6’672.27 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4’948.14 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15.87 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2.60 Prozent auf 15.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.57 Prozent auf 71.00 EUR), voestalpine (+ 1.00 Prozent auf 32.32 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.00 EUR) und DO (+ 0.44 Prozent auf 228.00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-2.28 Prozent auf 94.40 EUR), OMV (-1.32 Prozent auf 67.20 EUR), Raiffeisen (-0.95 Prozent auf 57.50 EUR), UNIQA Insurance (-0.83 Prozent auf 19.14 EUR) und Lenzing (-0.73 Prozent auf 9.57 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52’115 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 43.235 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch