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Index-Performance im Fokus 19.08.2026 09:28:14

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart in Rot

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart in Rot

Der ATX notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

OMV
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.15 Prozent leichter bei 6’632.18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187.280 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.006 Prozent auf 6’641.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’642.38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’647.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’629.94 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’364.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5’836.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’848.87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 23.93 Prozent nach oben. Bei 6’780.42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 0.97 Prozent auf 57.50 EUR), OMV (+ 0.59 Prozent auf 67.95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.34 Prozent auf 29.70 EUR), STRABAG SE (+ 0.24 Prozent auf 84.20 EUR) und EVN (+ 0.00 Prozent auf 28.50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-0.87 Prozent auf 19.48 EUR), Lenzing (-0.86 Prozent auf 23.05 EUR), DO (-0.73 Prozent auf 204.00 EUR), Vienna Insurance (-0.70 Prozent auf 71.00 EUR) und Palfinger (-0.67 Prozent auf 29.80 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24’704 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.508 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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