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Index-Bewegung 22.10.2026 17:58:14

Schwacher Wochentag in Wien: ATX rauscht letztendlich ab

Schwacher Wochentag in Wien: ATX rauscht letztendlich ab

Der ATX befand sich zum Handelsende im Sinkflug.

EVN
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Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 4.60 Prozent tiefer bei 6’263.95 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185.029 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.031 Prozent auf 6’563.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’565.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’263.95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’563.75 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 4.47 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 6’920.37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der ATX auf 6’528.16 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 4’625.93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.04 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1.59 Prozent auf 67.10 EUR), Wienerberger (+ 0.93 Prozent auf 16.25 EUR), Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 30.95 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 21.50 EUR) und EVN (-0.17 Prozent auf 29.35 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-18.56 Prozent auf 140.40 EUR), Erste Group Bank (-6.18 Prozent auf 104.70 EUR), Raiffeisen (-5.51 Prozent auf 55.75 EUR), BAWAG (-5.35 Prozent auf 153.90 EUR) und voestalpine (-4.27 Prozent auf 41.72 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 558’230 Aktien gehandelt. Mit 42.225 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist mit 7.33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.39 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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