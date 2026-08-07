Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.37 Prozent schwächer bei 3’309.19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.051 Prozent auf 3’319.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’321.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3’324.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’309.19 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3.95 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’191.43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 2’938.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’328.48 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.49 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 0.52 Prozent auf 77.00 EUR), voestalpine (+ 0.47 Prozent auf 47.34 EUR), STRABAG SE (+ 0.46 Prozent auf 86.80 EUR), Palfinger (+ 0.33 Prozent auf 30.30 EUR) und CA Immobilien (+ 0.21 Prozent auf 24.35 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-6.40 Prozent auf 2.34 EUR), AT S (AT&S) (-2.71 Prozent auf 143.80 EUR), Flughafen Wien (-1.95 Prozent auf 50.40 EUR), Lenzing (-1.24 Prozent auf 23.90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’398 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.041 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch