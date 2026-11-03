ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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03.11.2026 17:58:14
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende schwächer
Der ATX Prime notierte letztendlich im Minus.
Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 3’142.18 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’159.47 Zählern und damit 0.030 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’160.41 Punkte).
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3’184.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’130.53 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX Prime auf 3’295.49 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’240.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2’409.61 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18.21 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 8.00 Prozent auf 2.16 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.67 Prozent auf 138.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.62 Prozent auf 3.91 EUR), Rosenbauer (+ 1.62 Prozent auf 62.80 EUR) und AMAG (+ 1.57 Prozent auf 32.30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-5.71 Prozent auf 4.13 EUR), Frequentis (-3.69 Prozent auf 65.20 EUR), Addiko Bank (-3.54 Prozent auf 24.50 EUR), Warimpex (-3.36 Prozent auf 0.46 EUR) und DO (-2.82 Prozent auf 206.50 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 445’223 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.108 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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