Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der ATX Prime schloss nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 1’744.56 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 1’746.47 Punkte an der Kurstafel, nach 1’746.47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1’744.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1’761.36 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1.53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1’811.35 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2024, den Stand von 1’821.37 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2023, den Stand von 1’642.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1.78 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1’889.08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’664.49 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 5.87 Prozent auf 162.40 EUR), Polytec (+ 3.77 Prozent auf 2.20 EUR), Semperit (+ 2.48 Prozent auf 11.58 EUR), PORR (+ 2.25 Prozent auf 15.42 EUR) und Raiffeisen (+ 1.75 Prozent auf 18.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-15.63 Prozent auf 0.54 EUR), AT S (AT&S) (-5.11 Prozent auf 14.67 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.35 Prozent auf 6.92 EUR), FACC (-2.85 Prozent auf 6.13 EUR) und Rosenbauer (-1.41 Prozent auf 35.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 408’938 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26.022 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch