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ATX Prime-Performance im Blick 24.09.2026 17:58:12

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der ATX Prime verlor heute an Wert.

Erste Group Bank
113.90 CHF -0.07%
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Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.29 Prozent tiefer bei 3’372.68 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’382.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’382.60 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’359.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’404.09 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1.31 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 3’254.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’179.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’314.75 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.88 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4.18 Prozent auf 64.80 EUR), Polytec (+ 3.13 Prozent auf 5.28 EUR), Semperit (+ 2.98 Prozent auf 19.00 EUR), OMV (+ 2.88 Prozent auf 73.30 EUR) und FACC (+ 1.95 Prozent auf 15.70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-4.88 Prozent auf 195.00 EUR), Wienerberger (-3.46 Prozent auf 17.04 EUR), Andritz (-2.22 Prozent auf 83.80 EUR), Lenzing (-2.12 Prozent auf 20.75 EUR) und Raiffeisen (-1.87 Prozent auf 63.05 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 368’186 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46.925 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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