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ATX Prime-Performance im Blick 01.09.2026 12:26:21

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

So bewegt sich der ATX Prime am Dienstag.

BAWAG
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Am Dienstag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.64 Prozent im Minus bei 3’306.98 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.018 Prozent höher bei 3’328.85 Punkten in den Handel, nach 3’328.25 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’304.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’343.89 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3’181.80 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 3’003.75 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 2’318.44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24.41 Prozent aufwärts. Bei 3’363.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 2.95 Prozent auf 17.45 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.24 Prozent auf 4.11 EUR), OMV (+ 1.09 Prozent auf 69.25 EUR), Verbund (+ 0.84 Prozent auf 59.80 EUR) und Telekom Austria (+ 0.79 Prozent auf 10.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Frequentis (-4.47 Prozent auf 72.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.59 Prozent auf 4.51 EUR), Raiffeisen (-2.35 Prozent auf 62.30 EUR), AT S (AT&S) (-2.22 Prozent auf 149.80 EUR) und BAWAG (-2.11 Prozent auf 176.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94’592 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 48.013 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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