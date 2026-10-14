Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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14.10.2026 17:58:12
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich
In Wien war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 3’250.27 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’252.82 Punkte an der Kurstafel, nach 3’252.82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3’271.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’239.31 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.14 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’319.37 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3’198.48 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 2’342.16 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7.92 Prozent auf 2.18 EUR), Lenzing (+ 4.51 Prozent auf 11.12 EUR), AMAG (+ 2.47 Prozent auf 29.00 EUR), Wienerberger (+ 1.90 Prozent auf 15.57 EUR) und Rosenbauer (+ 1.64 Prozent auf 62.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen UNIQA Insurance (-2.09 Prozent auf 16.90 EUR), Semperit (-2.04 Prozent auf 19.20 EUR), Raiffeisen (-1.40 Prozent auf 56.50 EUR), BAWAG (-1.23 Prozent auf 168.20 EUR) und Verbund (-1.04 Prozent auf 66.40 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 531’276 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42.613 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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