Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schliesst im Minus

Am Freitag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1.13 Prozent auf 3’159.01 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.071 Prozent auf 3’192.74 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’203.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’151.33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0.217 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’329.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’321.41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’369.84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.84 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3.26 Prozent auf 3.80 EUR), FACC (+ 2.75 Prozent auf 13.44 EUR), Polytec (+ 2.72 Prozent auf 4.16 EUR), UBM Development (+ 2.50 Prozent auf 14.35 EUR) und DO (+ 2.10 Prozent auf 218.50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Lenzing (-4.55 Prozent auf 11.74 EUR), AT S (AT&S) (-3.99 Prozent auf 105.80 EUR), Verbund (-3.52 Prozent auf 72.70 EUR), voestalpine (-3.46 Prozent auf 40.14 EUR) und Semperit (-2.77 Prozent auf 17.55 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516’404 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.079 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch