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Kursentwicklung im Fokus 01.10.2026 15:58:17

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

AT & S
186.38 CHF -1.64%
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Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1.61 Prozent schwächer bei 3’308.67 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0.081 Prozent tiefer bei 3’360.10 Punkten, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’284.83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’360.10 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2.73 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’321.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’142.14 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 2’349.05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24.47 Prozent aufwärts. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2.46 Prozent auf 5.84 EUR), DO (+ 0.85 Prozent auf 189.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.50 Prozent auf 201.50 EUR), Rosenbauer (+ 0.31 Prozent auf 64.40 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.24 Prozent auf 4.17 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-6.35 Prozent auf 19.48 EUR), UBM Development (-4.14 Prozent auf 16.20 EUR), Raiffeisen (-3.70 Prozent auf 59.80 EUR), Erste Group Bank (-3.55 Prozent auf 116.80 EUR) und UNIQA Insurance (-3.36 Prozent auf 17.26 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 294’757 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.818 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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