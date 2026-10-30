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Kursentwicklung im Fokus 30.10.2026 15:58:14

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime verliert aktuell an Boden.

Warimpex
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Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.63 Prozent auf 3’157.81 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 3’177.79 Punkte an der Kurstafel, nach 3’177.79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’185.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’150.80 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2.47 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 3’362.81 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 3’179.69 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2’364.71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18.80 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 3.84 Prozent auf 4.06 EUR), Frequentis (+ 2.12 Prozent auf 67.40 EUR), OMV (+ 1.83 Prozent auf 75.25 EUR), UBM Development (+ 1.45 Prozent auf 13.95 EUR) und DO (+ 1.45 Prozent auf 209.50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-11.48 Prozent auf 137.20 EUR), Warimpex (-5.66 Prozent auf 0.45 EUR), FACC (-3.90 Prozent auf 13.30 EUR), Rosenbauer (-3.21 Prozent auf 60.40 EUR) und voestalpine (-2.87 Prozent auf 41.22 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 151’592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.720 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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