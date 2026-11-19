ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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19.11.2026 17:58:12
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt schlussendlich nach
Der ATX Prime bewegte sich am Donnerstagabend im Minus.
Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0.26 Prozent auf 3’129.89 Punkte nach unten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 3’138.07 Punkte an der Kurstafel, nach 3’138.13 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’185.49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3’129.89 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 4.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der ATX Prime bei 3’194.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’245.27 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’390.42 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.75 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 4.95 Prozent auf 33.90 EUR), Rosenbauer (+ 3.88 Prozent auf 53.60 EUR), STRABAG SE (+ 1.56 Prozent auf 104.20 EUR), FACC (+ 1.53 Prozent auf 14.58 EUR) und BAWAG (+ 0.80 Prozent auf 163.90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-6.88 Prozent auf 3.25 EUR), Lenzing (-2.67 Prozent auf 10.22 EUR), voestalpine (-2.65 Prozent auf 33.84 EUR), Wienerberger (-2.45 Prozent auf 15.52 EUR) und Vienna Insurance (-2.09 Prozent auf 75.00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 434’399 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44.672 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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