Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent schwächer bei 3’263.07 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 3’268.48 Punkte an der Kurstafel, nach 3’268.68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’271.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’261.67 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’136.85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’888.75 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 2’425.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22.76 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’337.77 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 2.38 Prozent auf 51.60 EUR), Telekom Austria (+ 1.39 Prozent auf 10.24 EUR), Verbund (+ 0.97 Prozent auf 57.50 EUR), Semperit (+ 0.90 Prozent auf 16.85 EUR) und OMV (+ 0.59 Prozent auf 67.95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen FACC (-1.91 Prozent auf 16.44 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.99 Prozent auf 80.10 EUR), Wienerberger (-0.87 Prozent auf 19.48 EUR), Lenzing (-0.86 Prozent auf 23.05 EUR) und Frequentis (-0.85 Prozent auf 69.60 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24’704 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.508 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch