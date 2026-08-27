Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück

Um 15:40 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.76 Prozent auf 3’297.93 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.014 Prozent auf 3’322.77 Punkte an der Kurstafel, nach 3’323.23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3’291.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’329.28 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1.10 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Wert von 3’131.42 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 3’012.86 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 2’326.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24.07 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.54 Prozent auf 148.40 EUR), Frequentis (+ 4.38 Prozent auf 76.20 EUR), Flughafen Wien (+ 1.54) Prozent auf 52.60 EUR), UBM Development (+ 1.18 Prozent auf 17.10 EUR) und EVN (+ 1.05 Prozent auf 28.75 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen PORR (-6.03 Prozent auf 38.20 EUR), Wolford (-4.59 Prozent auf 2.08 EUR), Semperit (-2.35 Prozent auf 16.60 EUR), Erste Group Bank (-2.15 Prozent auf 122.80 EUR) und AMAG (-2.13 Prozent auf 27.60 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die PORR-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 196’736 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch