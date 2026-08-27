Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
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27.08.2026 09:28:14
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
Der ATX Prime bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent auf 3’320.59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.014 Prozent auf 3’322.77 Punkte an der Kurstafel, nach 3’323.23 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’329.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’318.53 Punkten lag.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1.79 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 3’131.42 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 3’012.86 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 2’326.89 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.92 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5.07 Prozent auf 145.00 EUR), Rosenbauer (+ 1.32 Prozent auf 61.60 EUR), UBM Development (+ 1.18 Prozent auf 17.10 EUR), EVN (+ 0.88 Prozent auf 28.70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.51 Prozent auf 78.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen PORR (-7.01 Prozent auf 37.80 EUR), Wolford (-3.67 Prozent auf 2.10 EUR), Polytec (-2.04 Prozent auf 4.80 EUR), Semperit (-1.47 Prozent auf 16.75 EUR) und FACC (-1.10 Prozent auf 16.14 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 27’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48.013 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.74 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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