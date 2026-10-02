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ATX Prime im Fokus 02.10.2026 09:28:22

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der ATX Prime im Performance-Check.

AT & S
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Um 09:10 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.04 Prozent auf 3’277.91 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.033 Prozent stärker bei 3’280.20 Punkten, nach 3’279.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’292.31 Punkte, das Tagestief hingegen 3’275.83 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 3.64 Prozent zurück. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 3’320.13 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 3’193.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’353.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 23.31 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2.72 Prozent auf 207.50 EUR), Wienerberger (+ 1.63 Prozent auf 16.80 EUR), Andritz (+ 1.09 Prozent auf 83.10 EUR), Telekom Austria (+ 0.89 Prozent auf 9.08 EUR) und EVN (+ 0.87 Prozent auf 28.95 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-32.92 Prozent auf 13.08 EUR), Wolford (-7.08 Prozent auf 2.10 EUR), Palfinger (-1.32 Prozent auf 26.20 EUR), UBM Development (-1.22 Prozent auf 16.20 EUR) und Flughafen Wien (-1.12 Prozent auf 52.80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 43’146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.041 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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