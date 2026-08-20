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Kursverlauf 20.08.2026 12:26:13

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigt sich heute wenig bewegt.

UNIQA Insurance
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Am Donnerstag verliert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.01 Prozent auf 3’244.82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.038 Prozent auf 3’246.50 Punkte an der Kurstafel, nach 3’245.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3’255.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’240.15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.16 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’151.55 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.05.2026, mit 2’920.93 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 2’405.64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 3.67 Prozent auf 16.95 EUR), Frequentis (+ 3.19 Prozent auf 71.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.38 Prozent auf 29.30 EUR), Raiffeisen (+ 1.08 Prozent auf 60.70 EUR) und CA Immobilien (+ 1.07 Prozent auf 23.65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen UNIQA Insurance (-4.33 Prozent auf 17.22 EUR), Wolford (-3.54 Prozent auf 2.18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3.34 Prozent auf 78.10 EUR), voestalpine (-1.93 Prozent auf 43.80 EUR) und Telekom Austria (-1.49 Prozent auf 9.95 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 203’001 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.119 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.68 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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