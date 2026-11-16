Schwacher Wochentag in Wien: ATX gibt zum Start des Montagshandels nach

Am Montag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.36 Prozent auf 6’630.76 Punkte abwärts. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 194.070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.006 Prozent stärker bei 6’655.25 Punkten, nach 6’654.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’628.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’659.22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 6’557.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6’733.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 4’853.39 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 23.90 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.10 EUR), DO (+ 0.43 Prozent auf 231.50 EUR), PORR (+ 0.30 Prozent auf 33.10 EUR), Vienna Insurance (+ 0.26 Prozent auf 77.40 EUR) und OMV (+ 0.20 Prozent auf 73.50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-1.70 Prozent auf 75.30 EUR), voestalpine (-1.09 Prozent auf 36.16 EUR), Erste Group Bank (-0.86 Prozent auf 114.90 EUR), AT S (AT&S) (-0.65 Prozent auf 122.60 EUR) und Verbund (-0.54 Prozent auf 73.30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45.021 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch