ATX 998663 / AT0000999982
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13.11.2026 17:58:12
Schwacher Wochentag in Wien: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück
Das machte das Börsenbarometer in Wien am Freitag zum Handelsschluss.
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.46 Prozent schwächer bei 6’654.83 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 196.050 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.041 Prozent auf 6’683.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’685.89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’718.18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’649.88 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.42 Prozent aufwärts. Der ATX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6’627.90 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 6’728.18 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 4’901.81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 24.35 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.82 Prozent auf 76.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.31 Prozent auf 123.40 EUR), OMV (+ 0.69 Prozent auf 73.35 EUR), Österreichische Post (+ 0.47 Prozent auf 32.10 EUR) und Wienerberger (+ 0.43 Prozent auf 16.45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-3.28 Prozent auf 36.56 EUR), Andritz (-1.65 Prozent auf 83.40 EUR), DO (-1.50 Prozent auf 230.50 EUR), Palfinger (-1.43 Prozent auf 27.50 EUR) und BAWAG (-0.76 Prozent auf 170.50 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 646’722 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.837 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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