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Kursverlauf 09.10.2026 17:58:15

Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

OMV
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Am Freitag sank der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0.26 Prozent auf 6’543.45 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 187.173 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’560.57 Punkten in den Handel, nach 6’560.57 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’534.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’619.62 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2.59 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX mit 6’859.91 Punkten berechnet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 6’456.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’731.83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22.27 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5.19 Prozent auf 44.56 EUR), CA Immobilien (+ 1.44 Prozent auf 21.15 EUR), Andritz (+ 1.12 Prozent auf 81.40 EUR), DO (+ 1.04 Prozent auf 195.00 EUR) und STRABAG SE (+ 0.99 Prozent auf 102.20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-3.84 Prozent auf 30.05 EUR), AT S (AT&S) (-2.93 Prozent auf 215.00 EUR), OMV (-2.90 Prozent auf 71.95 EUR), Palfinger (-0.76 Prozent auf 26.20 EUR) und UNIQA Insurance (-0.48 Prozent auf 16.64 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 406’552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.963 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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