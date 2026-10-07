Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.10.2026 17:58:12
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Am Mittwochabend zogen sich die Anleger in Paris zurück.
Am Mittwoch fiel der CAC 40 via Euronext letztendlich um 1.22 Prozent auf 7’769.21 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.661 Prozent leichter bei 7’813.08 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’865.07 Punkten am Vortag.
Bei 7’840.35 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’743.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.00 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’306.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’436.24 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 7’974.85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 5.20 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 993’280 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 198.396 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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