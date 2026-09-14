Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Montag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.81 Prozent auf 8’113.28 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.576 Prozent auf 8’132.63 Punkte an der Kurstafel, nach 8’179.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’165.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’095.25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’350.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 7’825.24 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.000 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 296’306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204.284 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch