Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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14.09.2026 09:28:15
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge
CAC 40-Handel heute.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.21 Prozent schwächer bei 8’162.59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.452 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.576 Prozent leichter bei 8’132.63 Punkten in den Montagshandel, nach 8’179.77 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’132.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8’165.10 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’350.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 7’825.24 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0.398 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 6’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204.284 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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