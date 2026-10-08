Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende

Am Donnerstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0.51 Prozent schwächer bei 7’729.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.351 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.718 Prozent tiefer bei 7’713.39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’769.21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’679.36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’768.90 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.51 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 8’317.98 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 8’252.66 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 8’060.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.68 Prozent abwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 1’111’540 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198.475 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch